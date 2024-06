Ispica, giovane finanziere muore in seguito a un incidente stradale nella Locride

Cronaca

Eugenio Lupo, 28 anni, era in sella alla propria moto quando si è scontrato con un'auto

Spaventoso incidente stradale, al km 110,000 della Ss 106 in direzione Taranto ed esattamente alla periferia di Marina di Gioiosa Jonica, costa la vita a un ventottenne di origini ispicesi.

Eugenio Lupo (nella foto sopra), giovane finanziere in servizio nella squadriglia navale delle Fiamme Gialle di Roccella Jonica, era alla guida di una moto di grossa cilindrata, quando per cause in corso di accertamento si è scontrato frontalmente con un’auto. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polstrada e i carabinieri. La Procura di Locri ha disposto l’immediato sequestro preventivo dei veicoli.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’accaduto. Non si escludono, per il momento, un sorpasso o una manovra azzardata. L’impatto tra i due mezzi e stato violentissimo tant’è che per il giovane non c’è stato nulla da fare.

La notizia della morte del giovane ispicese ha scosso tutta la città iblea e ha lasciato nello sconforto parenti amici e colleghi. L’incidente in cui è rimasto coinvolto Eugenio Lupo è l’ennesimo sinistro lungo lo stesso tratta dell’arteria calabrese che ha sicuramente urgente bisogno di lavori per essere resa più sicura evitando così che altre persone possano rimetterci la vita.