Ispica, il Mosaico delle corresponsabilità: “Rendere l’ex mercato casa delle associazioni”

Chiesta una seduta aperta del consiglio comunale per affrontare la delicata questione

“Noi della rete “Mosaico delle Corresponsabilità” siamo venuti a conoscenza del fatto che quattro consiglieri abbiano richiesto la convocazione della seduta di un consiglio comunale con all’ordine del giorno la questione relativa alla destinazione d’uso dell’ex mercato e quindi alla nostra istanza, avanzata più volte, nella quale si chiedeva un incontro pubblico tra istituzioni comunali e cittadini. Ci fa piacere sapere che sia stata riconosciuta la necessità di discutere e confrontarsi su un argomento che si pone al centro delle politiche giovanili e sociali della nostra città. Noi però vorremmo che questa discussione “uscisse fuori dal palazzo” e che a tutti i cittadini interessati, specie alle associazioni e ai giovani, venisse permesso di partecipare al dibattito, vista l’importanza della questione”. Così in una nota diffusa questa mattina.

“Ci rifiutiamo di pensare che i destinatari della nostra richiesta abbiano difficoltà (quali?) – prosegue il documento indirizzato al sindaco e al presidente del civico consesso – a organizzare e/o a partecipare ad un momento di confronto pubblico. Tali momenti piuttosto andrebbero promossi con una maggiore frequenza e dovrebbero riguardare diverse tematiche di interesse pubblico. A tal proposito ci permettiamo di fare una breve considerazione: in una democrazia matura la partecipazione dei cittadini non viene considerata semplicemente come strumento funzionale al raggiungimento di determinati obiettivi (vedi il caso del voto in occasione delle elezioni), ma come fine, in funzione anche del rafforzamento del potere delle persone nei processi decisionali che le riguardano.Proprio una così alta idea di democrazia, ci porta a reiterare per l’ennesima volta la nostra domanda, convinti come siamo, che il confronto aperto ed il dialogo siano momenti necessari per la crescita ed il miglioramento della vita di una comunità. L’argomento dell’incontro è la nostra proposta di rendere l’ex mercato casa delle associazioni/centro giovanile”.