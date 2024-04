La Passalacqua Ragusa all’ultima gara della regular season

Basket

Domani sera le aquile biancoverdi di scena a Battipaglia. Poi, iniziano i playoff

Ultima gara della stagione regolare, domani 20 aprile, nel massimo campionato di Serie A1 femminile, con Ragusa di scena sul campo di Battipaglia (palla a due ore 20,30), prima dei playoff che scatteranno già mercoledì prossimo. Certa ormai della sesta posizione, l’obiettivo della formazione di coach Lino Lardo non può che essere quello di disputare una buona partita, che possa dare modo di affrontare al meglio la post season. “Purtroppo – ammette il tecnico biancoverde – andremo a Battipaglia ancora senza Spreafico, mentre Chidom sta recuperando. Affrontiamo quest’ultima partita sulla spinta di quanto fatto domenica scorsa, cercando di mantenere quella voglia di vincere in vista di mercoledì, quando affronteremo la prima partita playoff. Affronteremo una squadra che ha voglia di vincere e questo per noi è molto importante perché sarà una partita vera e un buon test proprio in vista della post season”. Gara 1 dei quarti di finale scudetto è in programma mercoledì 24 aprile in trasferta, mentre gara 2 si disputerà al Palaminardi, domenica 28 aprile. Eventuale gara 3 ancora in trasferta il primo maggio.

