“La passeggiata guidata di Direzione Ragusa con i cittadini all’interno di un cantiere”

Attualità

Le perplessità sollevate dal consigliere Firrincieli sull'iniziativa in programma venerdì pomeriggio all'interno della vallata Santa Domenica interessata da una serie di lavori

“La domanda è: ma chi sono quelli dell’associazione politico-culturale Direzione Ragusa? E, ancora: come possono arrogarsi il diritto di organizzare una passeggiata guidata, così la definiscono, in una zona di cantiere? E come può il direttore dei lavori del cantiere in questione assumersi la responsabilità di ospitare un numero indefinito di cittadini, visto che l’invito è stato rivolto a tutti, ciascuno dei quali dovrebbe essere dotato di dispositivo di protezione individuale?”.