La Virtus Ragusa gioca d’anticipo con il Milazzo

Gara-1 dei quarti di finale dei playoff promozione si gioca domenica 5 maggio al Palapadua

L’astinenza durerà meno del previsto. La Virtus Ragusa, dopo aver chiuso al secondo posto i Play-In Gold del campionato di Serie B Interregionale, tornerà in campo domenica 5 maggio, alle 19, contro gli Svincolati Milazzo: è in palio gara-1 dei quarti di finale dei Playoff promozione. A comunicarlo è il Comitato regionale della FIP, che ha accolto la richiesta di anticipare la partita. Il match verrà disputato al PalaPadua. Gara-2, invece, si giocherà domenica 12 maggio, alle 18, al PalaMilone di Milazzo. Per l’eventuale “bella”, invece, il PalaPadua resta prenotato per mercoledì 15 alle 20.

La squadra, intanto, da giovedì pomeriggio ha ripreso ad allenarsi agli ordini di coach Recupido e dello staff tecnico. I testa a testa con Milazzo, che risalgono alla prima fase della stagione, vedono la Virtus primeggiare. La formazione ragusana, infatti, si è imposta all’andata, in trasferta, per 90-80, grazie a una splendida rimonta negli ultimi due quarti e cinque giocatori in doppia cifra; al ritorno, dopo un equilibrio, durato per oltre due quarti, Ragusa ha preso il largo grazie ai canestri di Brown e Gaetano, autori di 44 punti in due, e si è imposta nettamente per 88-72. Milazzo è una squadra in salute, che nella seconda fase del campionato, nel girone Silver dei Play-In, ha collezionato 6 vittorie in 8 gare, compresa quella decisiva sul campo di Marigliano all’ultima giornata.