Società

L'iniziativa è in programma per il 14 maggio nell'aula magna dell'istituto Galileo Ferraris

Lo chef di AstroSamantha approda a Ragusa per l’evento “A fuoco lento” organizzato dalla Farmacia Guccione, di via Carducci a Ragusa. Stefano Polato, lo chef che ha cucinato i pasti di Samantha Cristoforetti per la missione spaziale “Futura”, sarà infatti tra gli illustri relatori del convegno in programma il prossimo 14 maggio nel capoluogo ibleo.

A fianco a lui, il dottor Alfredo Saggioro, pioniere in campo europeo della Medicina funzionale, ed il professore Gregorio Peron, chimico degli alimenti e ricercatore dell’Università di Brescia. A moderare sarà il giornalista romano Giorgio Pomponi. L’incontro sarà incentrato sull’importanza dell’alimentazione come un’arma di prevenzione ma con un focus specifico sulla preparazione dei pasti. In particolare, verrà evidenziato come lavorare gli alimenti in modo rispettoso dei micronutrienti. Si parlerà quindi di “glicazione”, un meccanismo silenzioso e dannoso per il corpo umano perché legato alla trasformazione nociva di zuccheri e proteine.

“Sarà un incontro tecnico scientifico su come evitare di sviluppare sostanze nocive in fase di cottura, argomento poco conosciuto e molto importante che verrà trattato da relatori di primo ordine”, spiegano Luca e Giuseppe Guccione, titolari della storica Farmacia ragusana.

Nel dettaglio, il dottor Saggioro interverrà parlando di “Ecosistema corporeo: un viaggio attraverso salute, microbiota e medicina funzionale”. La parola passerà poi a al professore Peron per l’intervento dal titolo “Cosa bolle in pentola? Riflessioni di un chimico in cucina”. Infine, lo chef Polato sarà il protagonista di un cooking show dal tema “Dallo spazio alla terra. Come la ricerca spazio Ale e la scienza possono aiutarci a non commettere errori in cucina”. L’appuntamento è per il 14 maggio, con inizio alle 16,45, presso l’Aula magna dell’Istituto Galileo Ferraris di Ragusa.