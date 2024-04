Marina di Acate, alla presenza del vescovo scoperta lapide che celebra i benefattori che hanno permesso la realizzazione della struttura

Attualità

Durante la visita pastorale del vescovo alla parrocchia San Nicolò di Bari e alla comunità di Acate, nei locali che ospitano il Presidio Caritas a Marina di Acate, è stata scoperta una lapide che ricorda alcuni dei benefattori che con le loro donazioni hanno permesso, nel tempo, la realizzazione della struttura. «Abbiamo voluto realizzare questa lapide – ha spiegato il parroco don Mario Cascone – per fare generosa memoria dei benefattori che hanno consentito che questa struttura nel suo insieme sorgesse, questi benefattori sono: Filippo Aiello, che ha donato il terreno, Rocco Villardita che ha donato somme rilevanti per la costruzione di queste strutture, Vincenzo Sanzone e la signora Enza D’Amanti, la quale ha donato una croce in legno in sostituzione di quella vecchia ormai corrosa dal tempo». Monsignor Giuseppe La Placa ha particolarmente apprezzato la scelta. «Questa lapide – sono state le parole del vescovo – è un segnale bellissimo in quanto viene riconosciuto il servizio che si fa qui, a partire da chi ha donato il terreno. Un servizio che nasce dal cuore di Dio. Ed è a favore di questi nostri carissimi fratelli, di questi ragazzi, di questi bambini che con gioia vengono qui ad incontrare le suore e gli altri operatori che con passione stanno accanto a loro e vivono questo rapporto di amicizia. Quindi grazie a tutti gli operatori, alle suore ed ai benefattori».