Menù ibleo, grande successo per la provincia di Ragusa al Sol Vinitaly 2024

Ragusa

Il Libero consorzio comunale in primo piano a Verona con il coinvolgimento di sette consorzi di tutela del territorio

“La provincia di Ragusa si conferma un modello virtuoso che ben rappresenta la Sicilia anche in palcoscenici di altissimo livello, come il Sol Vinitaly 2024”.

La commissaria straordinaria del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Patrizia Valenti e l’assessore regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Luca Sammartino hanno aperto la seconda edizione di Menù ibleo promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa con il coinvolgimento di sette consorzi di tutela del territorio e di Slow Food Ragusa.