Modica, bloccato un pregiudicato che minacciava la compagna con coltello

Cronaca

L'uomo si è ferito con l'arma da taglio.E' stato fermato dalle forze dell'ordine in piazza Corrado Rizzone

Sono dovuti intervenire carabinieri e polizia per bloccare un 45enne pregiudicato in piazza Corrado Rizzone. L’uomo minacciava la sua compagna con un coltello. All’arrivo delle forze dell’ordine, il pregiudicato ha letteralmente perso il controllo, ferendosi con l’arma da taglio. Bloccato, dopo un po’ di trattative, è stato convinto ad andare in ospedale a bordo di un’ambulanza. Al pronto soccorso gli sono stati applicati dieci punti di sutura al braccio. Successivamente è stato trasferito presso il reparto di psichiatria a Scicli.

