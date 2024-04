Monterosso Almo, tutto pronto per i solenni festeggiamenti dell’Addolorata

Società

Tra le iniziative in programma domani la benedizione del nuovo baiardo da parte del vescovo di Ragusa

Domani, domenica in Albis, a Monterosso Almo solenni festeggiamenti in onore a Maria Santissima Addolorata, regina e patrona principale del centro montano. Alle 8 il suono festoso delle campane e lo sparo di bombe a cannone annunceranno il giorno di festa. Alle 10, giro di gala per le vie cittadine della banda musicale “Vincenzo Bellini”. Alle 10,30 il solenne pontificale presieduto dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Dopo la santa messa, ci sarà la benedizione del nuovo baiardo della santa patrona da parte dello stesso vescovo. Alle 11,30 la tradizionale “Nisciuta” del simulacro della santa patrona portato a spalla dai fedeli, accolto dal suono festoso delle campane e dallo spettacolo pirotecnico a cura della ditta “La Vip” di Alessandro Vaccalluzzo. Alle 12 il tradizionale arrivo a Sant’Antonio “U viecchiu” e benedizione dei campi. Alle 13 ingresso della santa patrona al santuario e riposizione del simulacro. Il comitato e l’arciprete don Giuseppe Antoci invitano i devoti e i fedeli a partecipare. Confcommercio provinciale Ragusa si sta occupando del supporto mediatico all’iniziativa religiosa “la cui identità – spiega il presidente Gianluca Manenti – è fortemente ancorata al passato delle nostre tradizioni e per questo diventa occasione utile per puntare alle valorizzazioni di un appuntamento che richiama moltissime persone e che, tra l’altro, anima anche le attività commerciali del posto”.

