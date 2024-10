Pensioni invalidità “agevolate”, Asp di Ragusa licenzia medico

Ragusa

RAGUSA – L’Asp di Ragusa ha licenziato il medico legale G. I., arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nas, mentre, nella qualità di presidente della Commissione Invalidi Civili intascava una somma per far ottenere la pensione di invalidità a una donna che non ne aveva diritto, falsificando un certificato.

La commissione disciplinare dell’Asp ha deciso il licenziamento in seguito all’arresto per corruzione, avvenuto lo scorso 20 febbraio. Il medico era stato arrestato insieme a due donne, una che ha favorito l’incontro e l’altra destinataria della pensione di cui non aveva titolo per ottenerla. G.I. era molto noto negli ambienti giudiziari perchè medico legale di fiducia della procura iblea, tant’è che ha eseguito le autopsie del piccolo Loris, ucciso dalla madre a Santa Croce Camerina, e dello chef Peppe Lucifora di Modica.

