Pozzallo, due coppie della Brianza si sposano alla villa comunale nello stesso momento

Attualità

Hanno celebrato il loro amore in modo unico e originale, scambiandosi tra loro i ruoli di testimoni

Nel pomeriggio di ieri, alla villa comunale di Pozzallo, due coppie, entrambe provenienti dalla Brianza, hanno scelto di unirsi in matrimonio nello stesso momento. Dario Capelli con Deborah Brera e Matteo Rigamonti con Chiara Chiesa hanno celebrato il loro amore in modo unico e originale, scambiandosi i ruoli di testimoni tra loro.

“Vedere Pozzallo trasformarsi in un luogo sempre più attrattivo per momenti così importanti è motivo di grande orgoglio – dichiara il sindaco Roberto Ammatuna – È un segno tangibile della bellezza e del fascino che il nostro territorio esercita su chi viene da fuori, attratto non solo dalle nostre splendide location, ma anche dall’atmosfera accogliente che si respira qui. Un ringraziamento particolare va a questi giovani turisti, italiani e stranieri che sempre più numerosi scelgono Pozzallo per il loro giorno più bello, contribuendo a rendere la nostra città un simbolo di felicità e di unione”.

