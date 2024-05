Ragusa, al via domani la festa di San Giuseppe artigiano

Società

Le celebrazioni da domani sera in uno dei quartieri più popolosi della città

I fedeli di una delle comunità più numerose di Ragusa festeggiano il proprio “patrono”, San Giuseppe artigiano. Le celebrazioni, in tutto il quartiere Sud, che prenderanno il via domani, sabato 27 aprile, si concluderanno lunedì 6 maggio con la santa messa presieduta dal vescovo a cui parteciperanno gli artigiani della città e i membri della federazione dei maestri del lavoro. Domenica 5, invece, la festa esterna. Il fermento che si nota tra le vie della zona in questione si traduce in una speciale devozione nei confronti del santo dei lavoratori, con tutta una serie di iniziative destinate a fare sentire l’attaccamento non solo alla figura di San Giuseppe artigiano ma anche all’idea di trasformare la comunità in un’unica grande famiglia.