Ragusa, autocarro carico di materiali lapidei si ribalta in via delle Miniere

Cronaca

Ferito il conducente. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area

Incidente rilevante in via delle Miniere, strada consortile di Ragusa. Il conducente di un autocarro carico di materiali lapidei ha perso il controllo e si è ribaltato. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area oltre alla polizia locale e ai sanitari del 118. Si è registrato, infatti, un ferito. Disagi al traffico veicolare.

