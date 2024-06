Ragusa, Chiavola (RiM): “Impraticabili i marciapiedi di viale Colajanni”

Attualità

"Siamo alle solite. Ma è così difficile trovare una soluzione?"

“L’attenzione per il decoro deve essere sempre ai massimi livelli. Perché, altrimenti, rischiamo di confrontarci con una città sempre in disordine. Circostanza che crea imbarazzo ai fruitori dei marciapiedi e di chi, dunque, potrebbe scegliere di utilizzare mezzi diversi per spostarsi e, però, deve essere nella condizione di poterlo fare al meglio. Quanto accade in viale Napoleone Colajanni, così come denunciato da alcuni cittadini, non va purtroppo in questa direzione”.