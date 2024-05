Ragusa, divieto di balneazione alla “Spiaggia degli americani”

Attualità

L'ordinanza sindacale a tutela della salute pubblica dopo il monitoraggio attualmente in corso

Con ordinanza sindacale è stato disposto il divieto di balneazione nell’area antistante l’arenile denominato “Spiaggia degli americani” (nella foto) a Marina di Ragusa. Il provvedimento, in tutela della salute pubblica, è stato assunto a seguito di un monitoraggio sulle acque di balneazione nell’area interessata e rimarrà in vigore finché i valori rilevati non rientrino nel rispetto dei valori minimi tabellari di riferimento. Il monitoraggio sulla qualità delle acque di balneazione è tuttora in corso.

