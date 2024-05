Ragusa e la passeggiata nella vallata delle polemiche

Politica

Dopo avere visionato le carte, il consigliere Firrincieli chiarisce come stanno le cose: "Iniziativa inizialmente inibita, poi concessa ma a condizione"

“Il maltempo ha “graziato” Direzione Ragusa. Perché la programmata visita alla vallata Santa Domenica non si è potuta tenere, ed è stata rinviata per ben due volte, a causa delle avverse condizioni meteo. Circostanza che ha in qualche modo impedito agli amici dell’associazione in questione di avventurarsi in improbabili arrampicate sugli specchi, nonostante fossi stato accusato, dalla vicepresidente del sodalizio, la collega Maria Grazia Criscione, di procurato allarme. Volete sapere come stanno le cose? E’ bastato richiedere un semplice accesso agli atti per avere un quadro della situazione, evidentemente non difforme da quello da me prospettato”.

Lo dice il consigliere comunale del movimento Cinque Stelle, Sergio Firrincieli, a proposito della vicenda che ha tenuto banco nei giorni scorsi con uno scambio di battute al vetriolo da una parte e dall’altra, e su cui, adesso, torna a dire la propria. “Io, a dirla tutta – continua Firrincieli – avrei già archiviato la pratica e non mi dilungherei oltre a informare i cittadini di come stanno realmente le cose, se la collega Criscione non avesse oltrepassato il limite della dialettica politica non solo con un attacco personale in aula, accusandomi di essere una sorta di saltimbanco, ma soprattutto rendendosi protagonista di una minaccia di denuncia, tra l’altro forse confondendosi, e ci fa specie che un avvocato abbia parlato di querela quando, invece, avrebbe dovuto fare riferimento, probabilmente, a un esposto in Procura”.