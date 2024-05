Ragusa, il racconto di “Insieme in Città” in un docufilm

Società

La presentazione martedì pomeriggio alla sala Avis di via della Solidarietà

La storia di Insieme in Città, dalle sue radici (alcune molto lontane), ai primi fiori, che sono sbocciati, per arrivare ai frutti (tanti, pochi, acerbi, maturi…), che si sono raccolti. Da questi scaturisce il seme che l’associazione delle “passeggiate” e della “mappa di comunità” vuole donare alla città!

La proiezione di “Un seme in città” il docufilm realizzato da Francesco Bocchieri e con il patrocinio del Comune di Ragusa e dell’Ecomuseo Carat, si terrà martedì 7 maggio alle 18 presso la Sala Di Grandi (Sala Avis) in via della Solidarietà.