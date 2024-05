Ragusa, il vescovo La Placa questa mattina da papa Francesco assieme agli altri presuli isolani per la “Visita ad limina apostolorum”

Attualità

Sono previste le celebrazioni nelle basiliche papali e un momento di preghiera presso la chiesa S. Maria Odigitria dei siciliani

Anche il vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, tra i vescovi di Sicilia che da oggi al 3 maggio sono a Roma per la “Visita ad Limina Apostolorum” e per confermare la comunione con il Vescovo di Roma e con la Chiesa che preside nella carità.

La visita è iniziata con l’incontro con il Santo Padre Francesco presso il Palazzo Apostolico e nei giorni successivi prosegue con gli incontri presso i Dicasteri della Curia Romana, dove i Presuli presenteranno il cammino ecclesiale delle Chiese di Sicilia, dopo aver inviato alla Santa Sede una relazione dettagliata sulla propria diocesi e una generale dell’intera Regione Ecclesiastica.