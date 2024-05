Vittoria, Fabio Prelati nuovo assessore

Politica

Si occuperà di Sport e Politiche giovanili. Resta in carica anche come consigliere comunale

Fabio Prelati è il settimo assessore della Giunta Aiello a Vittoria. La nomina assessoriale porta in dotazione le deleghe che aveva già come consigliere comunale. Prelati si occuperà di Sport, Turismo, Politiche giovanili e movida, sovrintendenza delle aree ludiche e ricreative e progetti educativi sulla sicurezza stradale e piste ciclabili. Per quanto riguarda la Giunta Aiello, invece, l’assessore Salvatore Avola, essendo già altri due gli amministratori in forza con il doppio ruolo, si è dimesso da consigliere comunale.

