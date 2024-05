Volley Modica vicecampione regionale Under 19 maschile

Sport

I galletti si giocheranno la qualificazione durante la fase nazionale che si terrà a San Giustino dal 14 al 19 maggio

Risultato di rilievo ottenuto dalla formazione Under 19 dell’Avimecc Volley Modica che a Santa Teresa Riva si è laureata vicecampione regionale di categoria acquisendo il diritto di rappresentare la Sicilia alla fase nazionale che si terra a San Giustino dal 14 al 19 maggio.

I giovani biancoazzurri si giocheranno la qualificazione sfidando nel proprio girone i lucani della Polisportiva Venosa, gli umbri della Sir Safety Perugia (squadra che poche ore fa ha vinto lo scudetto in Superlega) e i lombardi del Vero Volley Monza.