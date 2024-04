Siracusa Calcio, esonerato Gaspare Cacciola

Siracusa

Gaspare Cacciola non è più l’allenatore del Siracusa. La decisione definitiva è stata presa poco fa dalla società che ha comunicato al tecnico le proprie intenzioni, dopo giorni di lunghi colloqui. A breve l’ufficialità, per la quale dovrebbero lasciare anche il vice Aldo Musumeci e il preparatore Lorenzo Mirabella. Al suo posto, in pole c’è Fernando Spinelli, tecnico della formazione Under 19 con al fianco Carmine Giordano.

