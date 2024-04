Siracusa Calcio, presentato il tecnico Spinelli

Serie D: il nuovo tecnico al lavoro in vista della trasferta di Trapani

Dopo la festa con i tifosi per il Centenario del Siracusa calcio, è stato il giorno di Fernando Spinelli. Stamani il nuovo allenatore azzurro è stato presentato ufficialmente nella sala stampa dello stadio Nicola De Simone e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento, in vista della trasferta di domenica sera a Trapani.

“Spinelli qui a Siracusa è di casa, d’altronde parliamo di un ex atleta con più di 160 presenze in azzurro – ha esordito il presidente Alessandro Ricci -. Del mister mi hanno sorpreso due cose: la cultura del lavoro (era qui con il suo staff anche ieri nel giorno di Pasquetta) e l’attaccamento alla maglia, ovvero due princìpi che abbiamo adottato anche noi sin da inizio stagione”.

Poi spazio all’ex capitano azzurro, oggi sulla panchina del Siracusa: “siamo oramai a fine stagione e andare a stravolgere in modo radicale la squadra, potrebbe rappresentare più un danno che un vantaggio; ma è normale che apporterò alcuni princìpi in cui credo. Mi è stato chiesto di riportare un po’ di serenità e fare cose semplici perché poi il calcio è semplice”.

“Esordio di fuoco a Trapani? Siamo un gruppo-squadra molto forte, quando uno inizia a giocare il sogno è proprio disputare questo tipo di partite qui e lavorare per essere preparati a questi impegni, caratterizzati da uno stadio pieno e con tante aspettative. Noi siamo consapevoli che abbiamo una città dietro e dovremo difendere ciò che rappresentiamo”.

Dopo l’esonero di Gaspare Cacciola, una chiamata e subito l’ok, con quali emozioni? “Non c’è stato molto tempo per i sentimenti – ha aggiunto – e non vorrei fare demagogia: penso solo agli amici, quelli veri, che gioiscono con me per questo impegno. Il sentimento più forte è solo la responsabilità che avverto, penso a queste cinque partite e basta. Sono però consapevole della grande sfida e delle insidie che ci sono, faccio calcio da quando avevo cinque anni e oramai sono abituato a tante pressioni”.

Inevitabile il riferimento all’amico fraterno Carmine Giordano che lo affiancherà: “È una persona speciale ma che ha anche grandi competenze e una cultura del lavoro come pochi. Molte cose le capisce più di me per cui non potrà che essere un vantaggio”.

E infine, come gestirà l’Under 19 che guidava sino a pochi giorni fa e prossima alle fasi regionali? “Arriviamo da mesi di tanti sacrifici e non saranno abbandonati: gestiremo gli impegni perché è un blocco unico anche se ci saranno delle priorità. Dico sempre però, che per essere una famiglia non si può lasciare nessuno dietro”.