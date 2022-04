Addio a Concetta Amelio, la mamma di Giarre che con i suoi 20 figli diventò un caso nazionale

La morte l’ha ghermita all’età di 84 anni, dopo una lunga malattia. Assistita amorevolmente dai propri cari, si è spenta Concetta Amelio che, con il marito Gaetano Mercurio, scomparso nel 2007, ha costruito una delle famiglie più numerose d’Italia. Venti figli, cresciuti col solo stipendio del padre e oculatezza nelle spese quotidiane. Donna Concetta ha dedicato la propria esistenza alla famiglia, affrontando non poche drammatiche vicissitudini che l’hanno fortemente segnata, come la precoce morte della figlia Maria, avvenuta nel maggio 2015, vittima di un clamoroso caso di malasanità.

E poi le lunghe battaglie sostenute con il marito per ottenere un alloggio popolare adeguato alle esigenze di quella famiglia cosi numerosa. Negli anni ‘80 si rese protagonista di plateali proteste, sempre finalizzate all’ottenimento di una casa a Giarre, «al punto da coinvolgere – racconta la figlia Aurelia - l’allora presidente della Regione, Rino Nicolosi che, grazie al suo personale intervento, fece ottenere l’agognato alloggio», due appartamenti uniti, in via Gorizia nello sterminato quartiere popolare Jungo dove la donna ha vissuto con i propri figli che, con il trascorrere degli anni, sposandosi, hanno poi cambiato casa. Concetta Amelio è sempre stata una donna forte, tenace, che ha strenuamente lottato per i propri diritti. Scortata dai propri figli, in più occasioni, ha pacificamente occupato il Municipio e l’ufficio tecnico. La ricordano bene sindaci e assessori che si sono susseguiti negli anni… Battaglie condivise con il compianto marito Gaetano, ex dipendente comunale, autista, in difesa del proprio quartiere, fra i pasti da preparare, i bucati da stirare, la spesa, le ridotte risorse economiche, non si è mai ritagliata un po’ di tempo per se stessa. Concetta e il marito Gaetano, con i 20 figli (Orazia, Francesco, Salvatore, Sebastiano, Maria, Antonino, Angela, Gabriella, Aurelia, Maurizio, Miranda, Isabella, Rosalba, Massimo, Marcello, Diego, Loredana, Marco, Donatella e Daniele) sono stati ospiti in tante trasmissioni televisive, in quanto una delle famiglie più numerose d’Italia, si sono occupati quotidiani e settimanali nazionali.

«Siamo anche diventati un caso nazionale – racconta ancora la figlia Aurelia con un pizzico di emozione – tra chi condivideva la scelta di mia madre di dare alla luce 20 figli, nella piena consapevolezza delle difficoltà che avrebbe affrontato e chi, invece, come un telespettatore di Verona, accusava apertamente i miei genitori di essere irresponsabili. Accuse talvolta anche gravi che sono state riprese dai media, al punto che diverse trasmissioni hanno dedicato numerose puntate al nostro caso. Ricordo tra le tante partecipazioni televisive, gli inviti che ci sono stati rivolti dai giornalisti Enza Sampò e Paolo Frajese, per Rai1. Mentre siamo stati ospiti alla prima puntata di esordio di Verissimo, su Canale 5, al tempo guidato da Cristina Parodi. E poi una sfilza di talk, su TeleMontecarlo, Rai, Mediaset. Non solo, siamo stati contattati anche da diverse tv estere. Persino la Bbc ha parlato della nostra famiglia e della nostra super mamma. In collegamento telefonico abbiamo partecipato ad un noto talk inglese, raccontando anche in quella trasmissione, con l’aiuto di una traduttrice, la forza e l’unità della nostra famiglia. Che, con umiltà e grandi sacrifici, ha affrontato mille difficoltà». I funerali di Concetta Amelio sono stati celebrati oggi nella chiesa Madre di Giarre.

