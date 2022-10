Un Festival di Ecologia Affettiva che mette insieme tutti quelli che sognano e vogliono prendersi cura del benessere della Madre Terra. Si chiama VIRIDITAS, Forze Vitali in festa ed è il festival che si terrà – per la sua seconda edizione – domenica 16 ottobre al rifugio Case della Parlata, nel territorio etneo di Adrano (provincia di Catania). Ideato e organizzato dall’associazione di promozione sociale Chiarìa - con il sostegno dell’Azienda Foreste Demaniali provincia di Catania, del Comune di Adrano e il Patrocinio dell’Ente Parco dell’Etna – il festival sarà un momento in cui celebrare quella forza vitale che attraversa la natura che viene riassunta, appunto, nel concetto di Viriditas.

«Viriditas – spiega Chiara Trifilò, presidente dell’associazione Chiarìa – è un termine coniato da Santa Ildegarda, religiosa e naturalista tedesca, per indicare il “verdeggiare” della vita che attraversa la natura, della linfa che scorre animando gli esseri, della resurrezione primaverile, del germogliare di un nuovo fogliame. Viriditas è l’intima connessione che lega ogni cosa, una “energia suprema” che mette in moto tutti i meccanismi che regolano il cosmo. Accolti da un bosco dalla straordinaria biodiversità, domenica 16 ottobre, con l’evento Viriditas - aperto a tutti, accessibile e gratuito -, associazioni, media e imprese, artisti e professionisti che si occupano di ambiente, territorio, sostenibilità, pedagogia naturale, benessere in Natura e con la Natura, cultura, arte ed educazione ecologica, riempiranno il bosco di Forza Vitale».

La giornata del festival – la cui prima edizione si è svolta a dicembre 2021 – si snoderà a partire dalle ore 10 (il programma completo è disponibile sul sito https://www.chiaria.org/). Fino alle 16, i partecipanti racconteranno la Viriditas attraverso il proprio linguaggio: ci saranno oltre 30 laboratori esperienziali a numero chiuso per adulti e bambini. Gli straordinari spazi del rifugio accoglieranno una mostra naturalistica d’arte visiva, curata da Alice Grassi, con il contributo dell’artista finlandese Riikka Vainio e dei fotografi Giuseppe Distefano e Giuseppe Grasso. Inoltre, dalle 11 alle 13, all’interno del Cerchio di risonanza ci saranno le narrazioni di storie efficaci di ecologia affettiva, con i rappresentanti delle più importanti Forze Vitali che illuminano il nostro territorio.



A partire dalle ore 17 si susseguiranno varie performance artistiche di teatro e musica - Paolo Filippini e la sua compagnia teatrale “Guardastelle”, il cantastorie Claudio Romano e i musicisti Christian Torre e Kiara Garozzo, Asimenza, BandaCircular feat, Paternò Music Lab – che ricorderanno quanto l’arte possa essere al servizio della bellezza e della natura e avere una forte componente ecologica. Durante la giornata sarà possibile pranzare (prenotazioni al numero whatsapp 3287220600) e consumare merende e bibite provenienti da aziende locali e da produttori biologici: un modo per sostenere il festival e le piccole realtà imprenditoriali di qualità del territorio.

I protagonisti. Al fianco dell’associazione Chiarìa ci sono: Centro Ambiente Euro Mediterraneo, Legambiente Catania, Plastic Free, WWF Sicilia Nord - Orientale, Rifiuti Zero Sicilia, Giacche Verdi Mascalucia, Associazione Orione, Associazione ARCA, Associazione RimboschiAmo, Associazione Regionale Apicoltori Siciliani, Lega Navale Italiana, Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII di Acireale, A Casa di Momo Educazione Esperienziale in Natura, Scuola Naturale Catania, Associazione Cresce, La Scuola della Gioia, Ludoteca Favolandia, Associazione Terra Felice, Associazione Arch’ I Nuè, Associazione L’Albero Filosofico, Il Cartolaio del Bosco, Vita in Cerchio, Associazione Guardastelle, Associazione Etra, Scuola di naturopatia Naturovaloris, Ananda Yoga Catania, Associazione Lo Scrigno dello Yoga, Scuola Biodanza Sicilia, Associazione Industre Culturali, MEGlio sostenibile, Sicilia che Cambia, New Circular Solutions, 4GoodCause, Libreria Libò.

Sostenitori. Le aziende che hanno sposato quest’esplosione di forze vitali e stanno sostenendo Viriditas sono: GLG Legnami, Framen, Naturasì di Catania Libreria Libò, Libreria Vicolo Stretto, Libreria Prampolini, Erboristeria OAK, la Scuola di Naturopatia Naturovaloris, l’azienda agricola Sorelle di Pino.

Inoltre, l’azienda New Circular Solutions, che lavora in partenariato strategico con aziende e organizzazioni che mirano a riconvertire o strutturare eco-logicamente la loro attività, sta affiancando gratuitamente Chiarìa per rendere “Viriditas” un ECO Evento, valutando e riducendo al minimo l’impatto ambientale dello stesso. In quest’ottica, la settimana precedente l’evento, domenica 9 ottobre, con il sostegno delle sezioni locali di Plastic Free e delle associazioni ambientaliste del territorio, realizzeremo un’attività di pulizia e bonifica dai rifiuti della strada comunale che conduce all’inizio del Sentiero naturalistico per il rifugio “Case della Parlata”.

