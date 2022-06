Etna Comics, dopo il bagno di folla dell'apertura oggi è il giorno della guest star Matt Dillon

Migliaia di braccia al cielo in segno di vittoria e la gioia di tornare a varcare i cancelli del centro fieristico «Le Ciminiere» di Catania tre anni dopo l'ultima volta. E’ stata molto più di una semplice cerimonia inaugurale, la rinascita di una delle manifestazioni di settore più amate d’Italia. Proprio come l’Araba Fenice del manifesto di quest’anno, realizzato per l’occasione da Gabriele Dell’Otto e rivisitato simpaticamente da Fabio Celoni per Topolino, che a Etna Comics ha dedicato la cover variant a tiratura limitata del numero 3471 del settimanale Disney.

Pubblicità

«Sembrava - ha detto il direttore di Etna Comics, Antonio Mannino - una condizione che non si sarebbe mai più potuta creare. È stato bellissimo rivedere tanta gente insieme a noi, siamo veramente felici di essere tornati». Una giornata che ha riportato le lancette indietro nel tempo, facendo riassaporare a fan e appassionati tutte le emozioni che il Festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop ha saputo regalare nei dieci anni della sua storia. Tante conferme, ma anche tante novità, e una presenza insolita, quella dell’arcivescovo di Catania, mons. Luigi Renna, che ha regalato una grande gioia allo staff di Etna Comics. Un giro in fiera, qualche battuta con i cosplayer e una conferenza sulla rappresentazione della religiosità attraverso il fumetto, insieme a Don Giovanni Berti di Gioba.it e alla fumettista Fabia Mustica.

Cresce intanto l’attesa per gli ospiti della seconda giornata. In tarda mattinata a calamitare l’attenzione di tutti sarà il celebre attore e regista americano, Matt Dillon, che incontrerà il pubblico alle 14:30 in area Movie. Gli appassionati di comics potranno salutare, invece, il ritorno di Alex Maleev ed Esad Ribic.

In area Taboocom appuntamento con la pornostar siciliana Danika Mori, che racconterà la libertà di mostrarsi per rivendicare il proprio corpo. Sul palco la tappa catanese della Cosplay Italian Cup 2022.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA