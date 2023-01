Torna restaurata tra le strade di Catania la candelora dei panettieri, il più possente cereo dedicato alla Santa Patrona. Il Presidente Michele Arcidiacono presenta alla città la magnifica opera barocca, che non veniva restaurata dal 1998. Ora è pronta a “ballare” diventando protagonista anche dei video su Tik Tok, per una festa tornata in presenza e divulgata minuto per minuto sui social.

Pubblicità

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA