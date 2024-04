La settimana santa del comune di Adrano 2024

Tradizioni pasquali

Adrano è immersa nel clima intenso della Settimana Santa, vivendo con fervore gli ultimi giorni di eventi religiosi e tradizionali che hanno coinvolto l’intera comunità. Quest’anno, come in passato, la Settimana Santa ha offerto momenti di profonda spiritualità e ha rappresentato un’occasione per riflettere e riscoprire le ricche tradizioni e la cultura popolare della città.

La celebrazione si è aperta con la tradizionale Via Crucis vivente, organizzata per il 50° anno dall’Oratorio Maria SS., che ha visto la partecipazione attiva di adraniti e visitatori, avvolti nell’atmosfera unica dei quartieri e delle vie principali della città. Con l’approssimarsi della fine della Settimana Santa, la comunità si prepara ora alla storica Diavolata, una rappresentazione sacra che risale al Settecento, opera di don Anselmo Laudine, prevista per domenica sera, giorno di Pasqua, a coronamento degli eventi.

Il sindaco di Adrano, Fabio Mancuso, ha sottolineato l’importanza di questi giorni: “La Settimana Santa ad Adrano è molto più di un momento di riflessione e devozione. È un’opportunità per celebrare e condividere la ricchezza delle nostre tradizioni con tutti coloro che si uniscono a noi, rafforzando il senso di comunità e accoglienza che caratterizza la nostra città.”

In aggiunta ai riti che commemorano la Passione, Morte e Risurrezione di Gesù Cristo, gli adraniti ei visitatori hanno avuto l’occasione di partecipare alla Sagra del “Ciciulio”, evento culinario che si è tenuto Domenica delle Palme e che verrà riproposto domenica di Pasqua, permettendo a tutti di gustare una parte della tradizione gastronomica locale.