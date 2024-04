Pasqua a Comiso: un viaggio nella tradizione e nella fede

Tradizioni pasquali

Fra sacro e profano, il cuore antico della celebrazione pasquale siciliana

Fra conci di torri campanarie e trine di cupole, la Pasqua di Comiso è una festa immutata nei secoli e vissuta con emozione e coinvolgimento. È una delle tante tradizioni che appartengono alla nostra comunità e che siamo riusciti ad esportare anche fuori». Commenta così, il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, per descrive la sua città dove, da secoli, le tradizioni e la festa di Pasqua rafforzano ulteriormente il legame tra storia, architettura e arte. Una festa, quella di Pasqua, lasciata in eredità dagli spagnoli che hanno intriso anche il dialetto con la loro presenza ancora oggi ben radicata. È talmente incisivo il culto per la Madonna tramandato proprio dagli iberici, che Comiso è una città Mariana per eccellenza. La Pasqua comisana è un intreccio di elementi che la rende unica nel panorama delle feste Sacre isolane. È un inno alla gioia della Resurrezione, un invito al raggiungimento della pace dello spirito e quindi, della pace tra gli uomini.

“A Paci” infatti, è il momento della festa pasquale più catartico che, simbolicamente, purifica interiormente e porta a una contemplazione superatrice della colpa o delle passioni e, al contempo, mette in evidenza il circolo infinito della vita e della morte dove, nella credenza cristiana, non c’è una fine ma solo un passaggio tra l’elemento materiale e quello spirituale. Il simulacro della Madonna Maria Santissima Annunziata e dell’Arcangelo Gabriele che le annuncia la venuta del Cristo per suo tramite, e sta quindi a simboleggiare la nascita di Gesù, incontra il simulacro del Gesù risorto che simboleggia invece la resurrezione alla vita eterna dopo la morte. Prima che i portatori dei due simulacri si avvicinino e si allontanino per tre volte per la “Paci”, i due Angeli che si trovano sui due simulacri intonano il Regina Coeli, prima l’uno, e poi l’altro.

È una storia da raccontare a parte quella dei due bambini che incarnano l’Angelo della Madonna e l’Angelo di Gesù risorto. Si comincia già dalle prime settimane di gennaio a selezionare i due “angioletti” che accompagneranno per tutto il percorso della domenica di Pasqua i due simulacri. C’è attesa, speranza, perché essere gli angeli della Pasqua è stato sempre il desiderio più grande dei bambini.