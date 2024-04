Fedez si racconta a “Belve”: «Il pandoro-gate ha pesato sulla crisi con Chiara»

Tv

Lunga intervista in esclusiva con Francesca Fagnani in onda in prima serata su Rai2

Momenti di commozione, spunti ironici, irritazione: si alternano i registri nella lunga intervista esclusiva a Belve, in onda stasera in prima serata su Rai2, in cui Fedez parla per la prima volta della separazione da Chiara Ferragni. E nella confessione a tutto campo con Francesca Fagnani il rapper si sofferma anche sul suo rapporto turbolento con la politica, sulla rottura con Luis Sal, ex socio di Muschio Selvaggio, sulla sua adolescenza irrequieta e sui trascorsi con la droga, rivelando di aver “tentato il suicidio a 18 anni”. Sulla fine del matrimonio con l’imprenditrice digitale, diventata di pubblico dominio lo scorso 22 febbraio dopo settimane di rumors su web e social, ha pesato il cosiddetto pandoro-gate, con la multa da 1 milione dell’Antitrust alle società riconducibili a Ferragni per pratica commerciale scorretta e poi l’indagine della procura di Milano per truffa aggravata anche su altre operazioni commerciali. “Ha influito il caso Balocco nella crisi? Sì, sì, sì”, risponde Fedez nell’intervista. E quando Fagnani incalza e chiede: “Tutti i brand si sono sfilati, si è sfilato anche lei?”, la tensione in studio sale. Ancora Fagnani: “Posso chiederle quando è davvero finito il vostro amore?”.

La commovente confessione

E Fedez, dopo un’iniziale ritrosia, si lascia andare a una commovente confessione sulle molte ragioni che hanno portato a una decisione sofferta. Sempre sulla fine del rapporto con la moglie, quando Fagnani domanda: “Si parla anche di tradimenti scoperti da sua moglie…”, il rapper replica: “Ecco, mi fai subito smettere di piangere”. Ma poi affronta l’argomento e fa una considerazione sarcastica e provocatoria: “Perché fino a che ero sposato, ero gay, era tutto finto, era tutta una copertura, ora mi mollo e mi piace la figa.. così di punto in bianco?”. “Mi dice dove finiva l’amore e iniziava l’azienda?”, è un’altra delle domande della giornalista. “Nel senso che io e mia moglie a un certo punto dicevamo: stasera non scopiamo ma guardiamo le fatture”, risponde con una risata Fedez. “Perché, è successo?”, insiste Fagnani. “No”, replica il rapper. Nell’intervista a tutto campo il cantante parla anche degli effetti delle droghe che ha assumeva e rivela: “Ho tentato il suicido a 18 anni”.

La “sua” verità

Fedez – che era atteso nello studio di Fagnani già nella scorsa edizione di Belve, ospitata poi bloccata dalla Rai a seguito delle polemiche post Sanremo, con tanto di pubblica manifestazione di dissenso da parte della conduttrice – racconta così per la prima volta la sua verità, dopo l’intervista di Chiara Ferragni con Fabio Fazio a Che tempo che fa dello scorso 3 marzo. E dopo i brevi scambi con gli inviati di Pomeriggio Cinque o con Valerio Staffelli, che il 18 marzo gli ha consegnato il tapiro di Striscia la notizia. A confermare la crisi, tanti segnali sui social nelle ultime settimane, dalle foto (rigorosamente di spalle) al compleanno del figlio, quando Ferragni e Fedez hanno posato singolarmente con Leone e Vittoria, alle vacanze separate con i bambini.

Il libro di Selvaggia Lucarelli