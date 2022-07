Blanco non delude i suoi fans, a Villa Bellini uno show indimenticabile

Non ha deluso le aspettative la prima data di Blanco (al secolo Riccardo Fabbriconi), giovane cantautore,ed ex calciatore, esploso nell'ultimo anno tanto da registrare sold out ovunque. E anche a Catania il trend è stato uguale, con oltre 10.000 persone ad assistere alla prima data dei due concerti previsti.

Già dal primo pomeriggio giovani in fila per arrivare nelle prime file, e in tanti sono stati premiati, col cantante che spesso è sceso a cantare nel sottopalco per la felicità dei fans. Una ventina i brani in scaletta a partire da "La Canzone Nostra" è "Mi fai impazzire" i primi due singoli che lo hanno portato alla fama e a cui ha fatto seguito l'album di esordio "Blu Celeste", che lo ha definitivamente consacrato, insieme alla vittoria ottenuta a Sanremo, in coppia con Mahmood, con il brano "Brividi".

Ieri sera grande spettacolo che sarà replicato stasera. Anche oggi, a causa del concerto la villa sarà chiusa alle 15, mentre l'apertura dei cancelli è prevista per le 16 30. I due concerti rientrano nella manifestazione "Sotto il vulcano Fest" con la direzione artistica di Puntoeacapo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA