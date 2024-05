Il mito di Manu Chao approda in Sicilia

il tour

Il live acustico a Bagheria

Il confine, linea di demarcazione, zona ambita per la migrazione, priorità nelle scelte di vita legate a musicanti che scelgono il confronto quale misura.

Alla base del girare per le strade del mondo, Manu Chao ha coniugato anima e visceralità attraverso prese di posizione chiare ed intransigenti, il passato nelle fila dei “Mano Negra”, formazione crossover che accomunava diverse culture, la produzione personale caratterizzata da scrittura compositiva e pubblicazioni editoriali, alcune hit memorizzate anche in Italia, “Bongo Bong, Clandestino, Me Gustas tú” su tutte.