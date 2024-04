Müller al TaoFilmFest, il nome giusto per ritrovare (davvero) il glamour del passato

Il commento

Già direttore a Venezia, Roma, Locarno, una vita dedicata al cinema

Come sa chi mi legge non ho mai lesinato critiche contro la gestione culturale della nostra isola. Stavolta, invece, sono particolarmente felice della nomina di Marco Müller alla direzione artistica del Taormina Film Fest. Non voglio parlare male delle precedenti direzioni, non mi interessa, anche perché, a essere sincero, neanche le ho seguite. Ma se il festival del cinema di Taormina (lo chiamo all’antica) vuole tornare ai suoi antichi fasti, fatti anche e ovviamente di glamour, come la Taormina merita, Marco Müller è la persona giusta. Innanzitutto per il suo curriculum e per i festival internazionali (Venezia, Roma, Locarno) che ha diretto, ma anche e soprattutto per la rete di relazioni che come – così, simpaticamente si definisce – “fabbricante” di festival ha avuto modo di tessere durante tutto l’arco della sua vita dedicata interamente al cinema, come cineasta, come direttore artistico, come produttore. In uno dei festival da lui diretto – che amavo frequentare e dal quale scrivevo appunti per La Sicilia – non dimenticherò mai uno screwdriver (wodka e succo di arancia) bevuto in tranquillità, alla terrazza Campari, con Quentin Tarantino, quell’anno (credo fosse il 2010) presidente di giuria.