Favino protagonista a Berlino con L'ultima notte di Amore

ROMA, 13 GEN - L'ULTIMA NOTTE DI AMORE di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino, Linda Caridi, Antonio Gerardi, Francesco Di Leva verrà presentato al 73º Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella sezione Berlinale Special Gala. Il film è una produzione Indiana Production, Memo films, Adler entertainment e Vision distribution, in collaborazione con Sky, in distribuzione da Vision. Favino è il protagonista nel ruolo di Franco Amore: di lui si dice che è Amore di nome e di fatto, di sé stesso racconta che per tutta la vita ha sempre cercato di essere una persona onesta, un poliziotto che in 35 anni di onorata carriera non ha mai sparato a un uomo. Queste sono infatti le parole che Franco ha scritto nel discorso che terrà all'indomani della sua ultima di notte in servizio. Ma quella notte sarà più lunga e difficile di quanto lui avrebbe mai potuto immaginare. E metterà in pericolo tutto ciò che conta per lui: il lavoro da servitore dello Stato, il grande amore per la moglie Viviana, l'amicizia con il collega Dino, la sua stessa vita. In quella notte, tutto si annoda freneticamente fra le strade di una Milano in cui sembra non arrivare mai la luce.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA