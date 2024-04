Tony Effe saldo in vetta alla hit parade, Knopfler solo quinto

agenzia

L'ex Dire Straits primo sui vinili con Bravi e De Gregori-Zalone

ROMA, 19 APR – È ancora in vetta alla classifica Tony Effe, il rapper che, con l’album Icon, si conferma per la quinta settimana consecutiva al top degli album più venduti secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. E presidia il secondo posto in cui si è piazzato all’uscita anche il producer visionario multiplatino Mace con l’album Maya, in cui ha riunito 28 voci del panorama musicale italiano, esplorato in tutto il suo spettro di generazioni e generi. Sale invece dal quinto al terzo posto Rose Villain, con Radio Sakura. Resta quarto Kid Yugi e I nomi del Diavolo mentre si piazza solo al quinto gradino della scaletta Mark Knopfler con la sua nuova uscita One deep river che conquista però la vetta della classifica dei vinili. Da 22 settimane in classifica risale dal settimo al sesto posto Sfera Ebbasta con X2VR, sempre di un passo avanti a Mahmood che fa guadagnare dalla ottava alla settima la posizione di Nei letti degli altri. Sale in ottava posizione Annalisa, con la riedizione di E poi siamo finiti nel vortice, mentre si mantiene stabile alla nona Rhove con Popolari e chiude la top ten la new entry Tu cosa vedi quando chiudi gli occhi, il nuovo album, a distanza di tre anni dal suo precedente lavoro discografico, di Michele Bravi. Tra i singoli mantiene il primo posto il duetto tra Geolier e Ultimo in L’ultima poesia, sale dalla terza alla seconda posizione Come un tuono di Rose Villain con Guè e dalla quinta alla terza posizione in classifica 100 Messaggi di Lazza. Tutte new entry invece in vetta alla classifica dei Cd, musicassette e vinili, con Mark Knopfler primo, Michele Bravi secondo e terzi Francesco De Gregori e Checco Zalone con Pastiche.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA