Modes, i “must have” della stagione nelle collezioni delle boutique di Leonardo Carpinteri

Anche quest’anno non sono mancate nelle boutique di Leonardo Carpinteri collezioni e linee stagionali delle firme di lusso, dei brand dell’apparel e del fast fashion. Tra capi e accessori al loro interno, però, ci sono stati - ed è, forse, la vera novità di quest’anno anche buoni candidati a diventare evergreen. Quali grandi classici della moda saranno un must have anche in questa nuova stagione autunno-inverno?

MODES: i ritorno dei grandi classici

I capi dai colori neutri e naturali: bianco, beige, canapa non fanno parte solo delle palette estive ma potranno essere tra le tonalità preferite dai consumatori in tutte le stagioni e, quindi, più riproposte dai brand di moda nelle proprie collezioni. La ragione non ha solo a che vedere con il fatto che, perché molto versatili, stanno bene con tutto e sono adatti ad ogni occasione ma, anche e soprattutto, per il ridotto impatto ambientale. Il futuro “senza tempo” della moda è fatto del resto anche di colorazioni naturali, come quelle ottenute da ortaggi, fiori, bacche, foglie della collezione speciale di Curradi e Fouquet che abbiamo visto in vendita da Modes a Milano alcuni mesi fa.

Più in generale, in ragione della sempre maggiore attenzione verso la sostenibilità dei consumi, tra i grandi classici della moda sono tornati di tendenza anche capi riutilizzabili e, cioè, che sfuggono alle logiche di ciò che è trendy questa settimana e non lo è più già la prossima e si candidano a diventare veri e propri must da avere in armadio e da tramandare di generazione in generazione. Inevitabilmente ciò significa, per chi la moda la fa, investire in materie prima di qualità e che possano resistere belle allo sguardo, gradevoli al tatto, confortevoli da indossare per anni. Per qualcuno la formula giusta si è rivelata lavorare con filati provenienti solo dalla tradizione italiana: è quello che ha fatto Cormio la scorsa primavera, per esempio, per una linea di maglieria ispirata alla tradizione folkloristica tirolese e protagonista di un’installazione sempre nella boutique milanese del gruppo Carpinteri.

Modes Kids: la moda senza tempo anche per bambini

Dal lancio della nuova linea Modes Kids, dedicata interamente ai bambini e ai neonati, Aldo Carpinteri ci fa comprendere che i classici senza tempo sono un must in questo nuova stagione autunno-inverno anche per i più piccoli. Si tratta di capi sempre alla moda, proposti da designer iconici ma anche da personalità emergenti che sanno interpretare al meglio i nuovi gusti dei genitori.

