Atletica: ci sarà anche Ivana Spanovic agli Europei di Roma

Finale del salto in lungo programmata per il 12 giugno

ROMA, 10 MAG – Dopo lo svedese Armand Duplantis, l’olandese Femke Bol, i norvegesi Karsten Warholm e Jakob Ingebrigtsen e la britannica Keely Hodgkinson, un’altra stella internazionale dell’atletica conferma la sua presenza ai Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024, in programma dal 7 al 12 giugno 2024 allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico. Nel giorno del suo 34esimo compleanno, la European Athletics ha ufficializzato la partecipazione di Ivana Spanovic, la campionessa serba del salto in lungo, tra le più vincenti della specialità a livello globale nell’ultimo decennio con tre ori mondiali, cinque ori europei, un bronzo olimpico e sei edizioni della Diamond League conquistate. La pedana dello Stadio Olimpico accoglierà una gara stellare di salto in lungo, con qualificazioni nella sessione mattutina di martedì 11 giugno e finale programmata nella serata conclusiva di mercoledì 12 giugno.

