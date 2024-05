Bologna con la Juve senza Zirkzee, Ferguson e Soumaoro

agenzia

Riposo precauzionale per l'attaccante olandese

BOLOGNA, 16 MAG – Allenamento mattutino per il Bologna, che ha ripreso a lavorare solo mercoledì, dopo i festeggiamenti per la conquista aritmetica della Champions League. Lunedì arriverà al Dall’Ara la Juventus per lo spareggio per il terzo posto e restano gli ultimi 1.500 biglietti nel settore ospiti, mentre i tagliandi in quota rossoblù sono andati esauriti in una giornata che si preannuncia di grande festa. Thiago Motta dovrà rinunciare oltre a Ferguson e Soumaoro pure a Zirkzee: uscito dal Maradona con un problema muscolare ai flessori della coscia sinistra (stesso muscolo a cui rimediò uno strappo contro l’Inter) l’attaccante è stato sottoposto ad esami che hanno scongiurato lesioni serie, ma rimarrà a riposo contro i bianconeri e rivalutato per l’ultima giornata. Con gli Europei che incombono, società e giocatore non vogliono correre rischi.

