Calcio: ds Bonato incontra Nicola, verso il sì al Cagliari

agenzia

C'è l'intesa di massima ma bisogna trovare accordo con l'Empoli

CAGLIARI, 11 GIU – Davide Nicola sempre più vicino al Cagliari. Questo pomeriggio l’allenatore dell’Empoli ha incontrato il direttore sportivo rossoblù Nereo Bonato a Torino. Mister e società – secondo quanto trapela – avrebbero trovato un’intesa di massima. Ma per l’ufficializzazione bisogna attendere ancora: Nicola è sotto contratto con l’Empoli. E, per sbloccare la situazione, è indispensabile che Cagliari e società toscana trovino un accordo per liberare il tecnico. Non dovrebbero esserci problemi: l’Empoli, constatata la volontà del tecnico di cambiare aria, non dovrebbe opporsi. Sembra quindi terminata la lunga ricerca da parte del Cagliari dell’erede di Claudio Ranieri. Nicola era stato subito adocchiato ma, con l’Empoli impegnato nella corsa salvezza e ancora sotto contratto, il Cagliari aveva preferito guardarsi attorno. Ora il sì di massima: salvo sorprese e imprevisti Nicola dovrebbe essere il nuovo allenatore del Cagliari.

