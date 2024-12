Calcio: Ibra ‘Milan rispetta arbitri,Fonseca era emozionato’

agenzia

Spirito squadra cresciuto, ideale sarebbe non fare playoff

MILANO, 11 DIC – “Se parliamo di arbitri loro hanno una grande influenza nelle partite. Noi li vogliamo aiutare e li rispettiamo. Il mister era emozionato, non contento. Si è sfogato un po’ ma alla fine noi rispettiamo gli arbitri, non solo i quattro che erano in campo ma tutti quanti”: lo dice Zlatan Ibrahimovic a Sky Sport poco prima del fischio d’inizio tra Milan e Stella Rossa tornando sulle polemiche post sconfitta a Bergamo. “Dopo l’ultima partita eravamo delusi, non erano contenti. Durante la settimana hanno lavorato, c’era un buon spirito – racconta Ibra – che è cresciuto in settimana. Hanno lavorato bene, stanno bene. Qualificazione diretta agli ottavi? L’ideale è vincere tutte e tre così si entra subito tra le prime otto e si fanno gli ottavi saltando i playoff. Abbiamo anche una partita da giocare a febbraio contro il Bologna, meglio avere meno partite così i giocatori fanno meno fatica, per cui l’ideale è vincere tutte le partite. Sulla carta sembra facile, ma non lo è. Ogni partita è difficile e devono affrontare ogni partita come una finale”.

