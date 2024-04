Calcio: Marotta, Zhang ha confermato voler proseguire all’Inter

agenzia

'Rifinanziamento riguarda proprietà ma posso rasserenare tifosi'

MILANO, 24 APR – “Il rifinanziamento? È un aspetto che non riguarda l’Inter ma la proprietà, per cui sono sicuro che a breve darà notizie ufficiali. Posso tranquillizzare tutti che Steven Zhang ha confermato la volontà di proseguire, siamo orgogliosi di stare con lui. Ha capito cosa vuol dire fare il presidente, proteggendoci ma lasciando lavorare, per cui sono cosciente si arriverà a una conclusione positiva”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta, intervenuto durante l’evento ‘Il Foglio a San Siro’. “Zhang da persona intelligente ha capito che in prima persona non può agire su tutto e ha affidato a noi quel concetto di delega che ci aiuta a lavorare. Poi è sempre al corrente, siamo responsabili di tutto quello che abbiamo fatto: se c’è qualcosa di sbagliato, significa che è colpa nostra”, ha proseguito.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA