EZVIZ presenta la sua innovativa serie di telecamere con funzioni di brandeggio e inclinazione intelligenti a doppio obiettivo H9c Dual: un nuovo paradigma per la protezione all’aperto automatizzata e completa

Adnkronos

Combinando un obiettivo panoramico con funzioni di brandeggio e inclinazione e un grandangolare fisso a 180 gradi, una H9c Dual protegge in modo intelligente aree di grandi dimensioni con prestazioni migliori di quelle a due obiettivi normali.

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 6 maggio 2024 /PRNewswire/ — EZVIZ, azienda globale leader nel settore della sicurezza innovativa della casa intelligente, lancia la serie H9c Dual, le sue più recenti telecamere con funzioni di brandeggio e inclinazione per esterni a doppio obiettivo che ridefiniscono il concetto di protezione intelligente per le case e le piccole imprese. Con opzioni nelle risoluzioni di 2K e 3K, il loro design innovativo combina una compatta telecamera bullet e una telecamera PT flessibile, rispondendo in modo efficace alle complesse esigenze di sicurezza. I due obiettivi interconnessi funzionano in modo collaborativo per proteggere ampie aree della proprietà, rilevare e monitorare le attività e offrire opzioni di pattugliamento automatico per una sicurezza a mani libere.

“La H9c Dual sfida le tradizionali telecamere per esterni con una visione ineguagliata, un’automazione senza pari e un’elevata versatilità per pressoché qualsiasi scenario”, spiega Candice Tu, direttrice prodotti. “EZVIZ è all’avanguardia nello sviluppo e nell’applicazione della tecnologia avanzata a doppio obiettivo. Ciò sottolinea il nostro impegno nel portare la tecnologia all’avanguardia a portata di mano per le situazioni pratiche e quotidiane”.

Al centro dell’H9c Dual c’è la sua innovativa tecnologia a doppio obiettivo, evidenziata dalla caratteristica funzione di cooperazione EZVIZ. I due obiettivi possono funzionare indipendentemente con due angoli di visione statici o insieme in perfetta coordinazione. Quando l’obiettivo fisso rileva movimenti, l’obiettivo con funzioni di brandeggio e inclinazione ruota automaticamente per seguirli. Questa funzione di cooperazione può anche essere controllata manualmente tramite l’ app EZVIZ.

La serie affronta il problema dei punti ciechi inosservati offrendo una visione completa a 180 gradi in un unico fotogramma, integrata dalla lente PT inferiore per primi piani complessi. Entrambi gli obiettivi, con risoluzioni elevate di 2K/3K, utilizzano chip IA integrati per rilevare persone e veicoli in zone personalizzabili, garantendo che gli utenti siano informati sulle attività cruciali. Gli utenti possono impostare fino a quattro punti di pattuglia per l’obiettivo PT per completare le rotazioni automatiche secondo un programma.

Dotata di potenti LED, l’H9c Dual fornisce una visione notturna a colori fino a 40 metri e avvisa i potenziali intrusi con una sirena e una torcia abbagliante al momento del rilevamento. Offrendo una protezione superiore rispetto a un tradizionale sistema a due fotocamere, l’H9c è semplicissima da configurare grazie al design a montaggio adattabile. Gli utenti possono gestire e controllare la H9c Dual tramite l’intuitiva app EZVIZ e avvantaggiarsi dell’integrazione con gli assistenti vocali prevalenti e con l’ecosistema EZVIZ più ampio.

Ulteriori informazioni su www.ezviz.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2404810/EZVIZ_H9c_Dual_Lens_Pan_Tilt_Wi_Fi_Camera.jpg