Non a caso, un ragazzo del 2003, in una stagione altalenante e sotto tanti punti di vista molto complicata, ha indossato la fascia di capitano. Non importa l’età, neanche l’esperienza. Ma il senso di maturità e l’appartenenza che Alessio Castellini ha puntualmente rinnovato anche nelle fasi meno brillanti, sono un segnale forte.

Il rinnovo

La società rossazzurra l’ha colto da tempo. Infatti ieri, approfittando della pausa del campionato e prima dell’avvio dei play off, comunque vadano a finire, ecco la firma sul rinnovo del contratto. In serata l’annuncio ufficiale di quella che era una notizia che aleggiava da tempo negli ambienti vicini al club e al tifo rossazzurro che ieri sui social ha accolto di buon grado, con entusiasmo, questa notizia. Non è un contentino per caricare un atleta che si gestisce in maniera brillante, ma un riconoscimento a tutto tondo per colui che, lo ricordiamo, ha preferito rimanere a Catania anche dopo il salto in C nonostante le numerose “sirene” di mercato che si erano materializzate in estate.Ecco il testo che ha diffuso la società: «Catania Football Club comunica di aver definito il prolungamento fino al 30 giugno 2028 del rapporto contrattuale con il calciatore Alessio Castellini.

Le parole di Grella

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: «Ad appena 21 anni e in una piazza prestigiosa ed esigente come la nostra, Alessio si è già ritagliato un ruolo da protagonista, mostrando notevoli qualità calcistiche e caratteriali. Siamo orgogliosi della sua crescita e pensiamo che abbia le potenzialità necessarie per coltivare grandi ambizioni».

La felicità di Castellini

Il difensore, che con il club rossazzurro ha già collezionato 80 presenze segnando 6 reti ha espresso sempre tramite il sito ufficiale, le sue sensazioni: «Ringrazio il presidente Pelligra, il vice presidente e amministratore delegato Grella e tutto il club, inclusi i tecnici e i compagni, per la preziosa possibilità che mi è stata data fin dal primo giorno e che oggi viene rinnovata. Sono fiero di poter indossare questa maglia così importante e di poter continuare a crescere in un ambiente in cui si respira fiducia nel futuro. Grazie anche ai tifosi per il grande affetto che mi viene manifestato continuamente: andiamo avanti davvero con grande entusiasmo».

La programmazione

Cosa significa il rinnovo di Castellini? Intanto è il riconoscimento all’impegno di un ragazzino che agisce e pensa da veterano. Poi, non sottovalutiamo questo aspetto, diventa un segnale in chiave futura. Nel senso che la società, comunque vada a finire la seconda parte della stagione, ha intenzione di programmare un campionato importante e meno problematico, fidandosi di chi ha già dato ampia dimostrazione di affidabilità. Castellini è stato protagonista della promozione in C, in quest’annata disgraziata per tanti punti di vista, ha tentato di reggere l’impatto con problemi sconfitte, cambi di allenatori. Da quello che notiamo in partita, il dialogo con l’attuale allentore, Michele Zeoli, sembra davvero franco, limpido al di là del rapporto che si è creato fino dalla stagione passata quando Zeoli non era il responsabile tecnico, ma interpretava il suo ruolo di vice come una “missione” trasmettedo a tutti, in modo particolare ai giovani come lui, il senso di appartenenza verso il calcio che in questa città è più importante di qualsiasi cosa. E Alessio ha recepito rispondendo sul campo ma anche fuori con un comportamento da… capitano al di là che indossi la fascia o meno durante una gara.