De Giorgi sarà ct dell’Italvolley fino al 2026

Subito a caccia di un pass per Parigi, poi difesa oro mondiale

ROMA, 19 APR – Ferdinando De Giorgi sarà ct della nazionale maschile di pallavolo fino al 2026. Il consiglio federale della Fipav, riunitosi a Cagliari, informa la federazione, sono stati deliberati termini contrattuali per le stagioni 2025-2026. “Siamo davvero felici per il rinnovo di Fefè sulla panchina azzurra – il commento del presidente Fipav, Giuseppe Manfredi -. Oltre ai fantastici risultati conquistati, De Giorgi rispecchia perfettamente lo stile e l’immagine che vogliamo dare della nazionale italiana. L’obiettivo è continuare quest’avventura, che finora ha regalato grandissime gioie a tutto il movimento della pallavolo italiana”. De Giorgi – che ha portato gli azzurri alla conquista dell’oro mondiale 2022, dell’oro europeo 2021 e dell’argento europeo 2023 – sarà subito impegnato a ottenere la qualificazione per Parigi 2024. Quindi avrà il compito di guidare la nazionale a difendere il titolo al Mondiale 2025 e all’Europeo 2026. “Sono felice per la fiducia accordatami – le parole del ct -. Da parte mia c’era grande voglia di continuare un percorso basato sulla progettualità e sui giovani. E’ stato creato un gruppo di lavoro con atleti che hanno grandi margini di miglioramento e l’idea di poter proseguire un’avventura, finora ricca di soddisfazioni, mi gratifica molto. Ringrazio per la fiducia, continueremo a lavorare con il massimo impegno per ottenere i migliori risultati possibili e trasmettere sempre valori positivi”. Il consiglio, per la nazionale maschile, ha anche rinnovato per il 2025 i contratti del secondo allenatore, Massimo Caponeri, e dell’assistente allenatore e preparatore atletico Nicola Giolito.

