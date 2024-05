Esperance e Mamelodi a Mondiale club, ora qualificate sono 26

agenzia

Africa assegna altri due posti per torneo Fifa del '25 negli Usa

ROMA, 27 APR – E’ salito a 26 il numero delle formazioni già qualificate per il primo Mondiale per club Fifa a 32 squadre che si svolgerà il prossimo anno negli Usa. Ieri sera, infatti, si sono svolte le gare di ritorno della Champions africana, che hanno determinato la qualificazione al torneo iridato del 2025 dei sudafricani del Mamelodi Sundowns e dei tunisini dell’Esperance. Vanno ad aggiungersi agli egiziani dell’Al-Ahly e ai marocchini del Wydad Casablanca che avevano già ottenuto l’ammissione, e quindi ora i quattro posti che spettavano all’Africa sono stati tutti assegnati. L’ultimo club ad essere stato eliminato nella corsa verso il Mondiale per club è stato il congolese Mazembe, che ha perso per 3-0 la semifinale di Champions contro l’Al-Ahly e quindi è risultato fuori sia dalla massima competizione continentale che da quella mondiale. Così ad andare negli States, nonostante la sconfitta per 1-0 contro l’Esperance, sarà il Mamelodi Sundowns, che ha un ranking migliore rispetto al Mazembe. Questo il quadro complessivo delle 26 squadre che finora si sono qualificate per il Mondiale per club del 2025: – Europa: Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Paris SG, Inter, Juventus, Porto, Benfica, Atletico Madrid, Salisburgo; – Sudamerica: Palmeiras, Flamengo, Fluminense – Nord e Centroamerica: Monterrey, Seattle Sounders, Leon; – Asia: Al-Hilal, Urawa Red Diamonds, Ulsan; – Africa: Al-Ahly, Wydad Casablanca, Mamelodi Sundowns, Esperance Tunisi; – Oceania: Auckland City.

