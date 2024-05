Festa Inter: Arnautovic ‘capo ultras’ come nel 2010

agenzia

Poi convince compagni a lanciare in aria Inzaghi

MILANO, 28 APR – Marko Arnautovic si veste di nuovo da “capo ultras” per festeggiare il trionfo dell’Inter in campionato. L’attaccante austriaco ha lanciato i cori per San Siro al centro del campo, insieme a Marcus Thuram: una scena che per molti interisti ha ricordato un’altra giornata di festa, ovverosia l’alba del 23 maggio 2010 quando lo stesso Arnautovic sempre a San Siro si era reso protagonista allo stesso modo durante i festeggiamenti per la vittoria della Champions League della squadra allora allenata da Mourinho e di cui l’austriaco faceva parte. Dopo aver lanciato i cori, per Arnautovic è stato il turno di convincere i compagni a lanciare in aria il tecnico Simone Inzaghi, tra la festa di tutto il Meazza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA