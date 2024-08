Gp Monza: Antonelli ‘ho spinto troppo, chiedo scusa’

agenzia

Pilota Mercedes dopo incidente riposa in hotel, grosso impatto

MONZA, 30 AGO – “È stata una giornata abbastanza intensa. Ho fatto le mie prime FP1 e purtroppo sono finite abbastanza in fretta. Ho spinto troppo per le condizioni che c’erano, avrei dovuto spingere progressivamente invece ho spinto subito tanto e sono andato a sbattere”. Sono le parole di Kimi Antonelli in un videomessaggio dopo il suo incidente nelle FP1 del Gran Premio d’Italia a Monza. “È stato un impatto abbastanza grosso – aggiunge il pilota Mercedes, rientrato in hotel senza parlare con i media -, intorno ai 52G laterali, al momento non mi sento benissimo. Però comunque ringrazio Mercedes, per la possibilità che mi hanno dato, e mi scuso con tutto il team e con George soprattutto per l’incidente. Però adesso comunque cerchiamo di concentrarci sull’F2 e di fare un bel weekend”.

