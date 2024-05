Internazionali: Nadal ‘spiace per Sinner, avrà altre occasioni’

agenzia

Lo spagnolo: "Felice di giocare qui, ragiono giorno per giorno"

ROMA, 08 MAG – “Gli infortuni capitano, non si possono prevedere. Che Sinner non giochi qui per la stampa italiana è una notizia terribile, ma non serve chiedersi perché succede. Quando spingi il tuo corpo oltre i limiti ti puoi infortunare, quando lo sforzo per il corpo è elevato ti puoi infortunare, quando giochi per gran parte dell’anno su campi in cemento e le superfici sono più dure per il corpo, ti infortuni. Alla fine i giocatori vogliono fare soldi. I tornei vogliono fare soldi. Bisogna andare avanti, nessun dramma; il torneo sopravviverà, Sinner e Alcaraz sono giovani e avranno altre occasioni. Anche per me come spettatore, come suo collega, è triste perché merita di giocare qui. Auguro a lui e a Carlos tutto il meglio e non vedo l’ora di incontrarli al Roland Garros”. Così Rafa Nadal, 10 volte campione agli Internazionali Bnl d’Italia, parla in conferenza stampa della contemporanea assenza di Sinner e Alcaraz al torneo romano. Poi, sulle sue condizioni, ha spiegato come “ragiono giorno per giorno, sento buone sensazioni a giocare e sono felice di come mi sento. Questo è un torneo che fa parte della storia del nostro sport”, mentre, sulla sua presenza al Roland Garros sottolinea che “ora penso a Roma, non posso prevedere che sensazioni avrò per il Roland Garros, dipende dal mio corpo”. Infine una battuta sul ritiro: “Quando ne parlo non è perché non sono felice di giocare a tennis. E’ una cosa che riguarda il fisico. Se non sei in grado di fare le cose nel modo giusto nella tua quotidianità, non sei in grado di divertirti a causa del dolore e degli infortuni, è quasi impossibile avere successo o continuare a lottare per le cose che desideri”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA