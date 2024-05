L’Inter campione vince ancora, Torino battuto 2-0

agenzia

A San Siro doppietta di Calhanoglu, e comincia la grande festa

ROMA, 28 APR – L’Inter già campione d’Italia vince sempre. Nel giorno della celebrazione a Milano dello scudetto della seconda stella, la squadra di Simone Inzaghi a San Siro davanti agli oltre 70mila tifosi ha battuto 2-0 il Torino grazie alla doppietta di Calhanoglu a segno all’11 della ripresa e bissa su rigore al 14′. Granata in dieci per l’espulsione di Tameze per gioco falloso. I nerazzurri non si fermano e vanno a caccia di altri primati, intanto tutto pronto per la sfilata in città con i bis scoperti.

