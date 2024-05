Moto: Spagna; fratelli Marquez dominano le libere 1,12/o Bagnaia

agenzia

Bene le Aprilia con il terzo tempo di Vinales, nono Martin

ROMA, 26 APR – La ‘famiglia’ Marquez domina le prime libere della MotoGP a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna. A segnare il miglior tempo è il fratelli più piccolo, Alex, in 1’36”630 che ha staccato il fratello maggiore e più celebre Marc di mezzo secondo, entrambi su Ducati del team Gresini. Terzo tempo per l’Aprilia di Maverick Vinales (+0”591) davanti al compagno di squadra Aleix Espargaro (+0”673), mentre chiude con il nono crono Jorge Martin su Ducati Pramac (+1”005). Solo dodicesimo il campione del mondo Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) staccato di 1”162 dal miglior tempo. Alle 15 appuntamento con le pre-qualifiche, che decreteranno i primi dieci piloti ad accedere al Q2 del sabato. In pista anche Dani Pedrosa (Ktm) con settimo tempo, Lorenzo Savadori (Aprilia) e Stefan Bradl (Honda), che corrono il GP di Spagna grazie a delle wild card.

